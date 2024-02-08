У Китаї образились на Мессі, бо він пропустив товариський матч у Гонконгу

Відсутність футболіста на полі викликала масове невдоволення не лише фанатів, а й представників державних структур Гонконгу та Китаю.

Американський футбольний клуб "Інтер Маямі" продовжує передсезонне турне Азією. Однак, нещодавно китайські вболівальники розкритикували зірку клубу, восьмиразового володаря "Золотого м'яча", аргентинця Леонеля Мессі.

Про це йдеться в матеріалі CNN.

4 лютого "Інтер обіграв збірну чемпіонату Гонконгу з рахунком 4:1 на очах у майже 40 тисяч уболівальників глядачів. У болівальники ж заповнили стадіон із надією побачити легенду футболу, однак Мессі пропустив товариський матч. Після цього в соцмережах почали критикувати аргентинця, та сам клуб "Інтер Маямі".

Мессі довелося через виправдовуватися. Він опублікував пост китайською та іспанською мовами, де пояснив, що не взяв участі в товариському матчі зі збірною Гонконгу через травму.

"Привіт усім шанувальникам і друзям на материковому Китаї та Гонконгу. Як я вже говорив раніше на пресконференції, мені шкода, що я не зміг зіграти в товариському матчі в Гонконгу через травму... Друзі, які мене знають, зрозуміють, що я хочу викладатися на повну в кожній грі. Сподіваюся, що у мене ще буде можливість відвідати Гонконг і потішити вболівальників своєю грою", - написав футболіст у популярній китайській соціальній мережі Weibo

Дехто з фанатів також обурився, що 7 лютого був заявлений у запас на товариський матч з "Віссел Кобе в Японії. Аргентинець вийшов на поле на 60-й хвилині. Однак "Інтер Маямі" програв японському клубу в серії пенальні з рахунком (3:4). Крім того, пише видання, невдоволення також висловлювали представників державних структур Гонконгу і Китаю.

Державне видання Global Times пішло ще далі, опублікувавши редакційну статтю, в якій відзначається "теорія", яка без доказів припускає, що дії Мессі та "Інтер Маямі" могли бути пов’язані із зусиллями "зовнішніх сил, які хочуть збентежити Гонконг".

За даними Global Times, Рада споживачів Гонконгу заявила, що отримала 547 скарг, пов’язаних із відсутністю Мессі, на загальну суму 3,64 мільйона гонконгських доларів (465 466 доларів США).

У своїй заяві Бюро культури, спорту та туризму Гонконгу заявило, що, як і вболівальники, воно "дуже розчароване" тим, що Мессі не зміг зіграти через травму. Однак, він грав у Японії, тому уряд сподівається, що організатори та команди зможуть "надати розумні пояснення".