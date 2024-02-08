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Втрати у захисті “Реал Мадриду”. У “Жирони” з'явився шанс

Анчелотті знову доведеться використовувати Карвахаля на позиції центрального захисника.

Втрати у захисті “Реал Мадриду”. У “Жирони” з'явився шанс
Начо Фернандес
Фото: https://twitter.com/nachofi1990

Матч з “Жироною”, ймовірно, пропустять два гравці мадридського “Реалу”: Начо та Рюдігер.

Як повідомляє Marca, через перевантаження м'язів Начо Фернандес може не зіграти у суботньому матчі з “Жироною”. 

Антоніо Рюдігер продовжує відчувати біль через пошкодження стегна, після завданого йому удару під час випадкового зіткнення з Мейсоном Грінвудом, у матчі проти “Хетафе”. Станом на зараз його шанс зіграти у найближчому матчі залишається під великим сумнівом. 

Крім травмованих Мілітао та Алаби, які вибули на довгий строк, до списку додалися Рюдігер та Начо, що спричиняє багато проблем для тренера Карло Анчелотті. 

Якщо відсутність обох гравців підтвердиться, Анчелотті знову доведеться використовувати Карвахаля на позиції центрального захисника, як це було в мадридському дербі, а єдиним можливим партнером гравця в центрі захисту буде Чуамені, якщо тільки не буде залучений центральний захисник з молодіжної академії.

Натомість у “Жирони” з'явилися хороші новини. Давід Лопес і Тоні Вілья приступили до тренувань в загальній групі. Але Ян Коуто сьогодні, 8 лютого, так і не взяв участь у тренуванні. Проте в клубі вважають, що це не більше ніж запобіжний захід і Ян буде включений в заявку на гру проти «Реала».

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