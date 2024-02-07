​В. о. міністра спорту Бідний задекларував 1,1 млн грн доходів за 2023 рік

Його дружина минулого року купила автомобіль Volvo Polestar 2 2020 року випуску за 1,7 млн грн.

В. о. міністра молоді та спорту Матвій Бідний зазначив 1 млн 85 тис. 899 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2023 рік.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з декларацією, у 2023 році весь дохід Бідного становила його заробітна плата - 1 085 899 грн, а його дружина Вікторія Дашутіна задекларувала 1 371 929 грн доходів. Також він зазначив у декларації $16 тис., а дружина 3,5 млн грн готівкових коштів.

Дружина Бідного володіє квартирою (215,1 кв. м) у Києві, земельною ділянкою (1 228 кв. м) і будинком (1 086,9 кв. м) у Гурзуфі (Крим), а також орендує квартиру (109 кв. м) у Словаччині. Крім того, в 2023 році вона купила автомобіль Volvo Polestar 2 2020 року випуску за 1,7 млн грн.

Вона також володіє 100% корпоративних прав і є кінцевим бенефіціаром ТОВ "Rotors Tech" (Словаччина).

У декларації за 2022 рік значилося, що дружина в. о. міністра також є кінцевим бенефіціаром: ТОВ "ДА4", ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ", ТОВ "Домініон Бізнес Парк", ТОВ "Укртехносинтез", ТОВ "Торговий дім "НІКМАС", концерн "НІКМАС", АТ "Полтавський турбомеханічний завод", АТ "Науково-виробниче акціонерне товариство ВНДІкомпресормаш", АТ "Київський дослідний ремонтно-механічний завод", АТ "Глухівський завод "Електропанель", АТ "Укрросметал", ТОВ "ДБП Ріал Естейт", ТОВ "Солар НСВ", АТ "Київська книжкова фабрика", ТОВ "Компанія з управління активами "Укрросметал-Інвест", ТОВ "Укрростурбоенерго", ТОВ "Виробничо-наукова інжинірингова компанія "Укрросінжиніринг", але в декларації за 2023 рік ця інформація вже відсутня.

За 2019 рік Бідний задекларував 690 тис. грн доходів , 612 тис. грн доходів за 2020 рік, 706 тис. грн доходів за 2021 рік і 1,1 млн грн доходів за 2022-й.