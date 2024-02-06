Україна отримала четверту ліцензію у стрибках у воду на Олімпійські ігри в Парижі

Ксенія Байло і Софія Лискун принесли Україні четверту ліцензію у стрибках у воду на XXXIII літні Олімпійські ігри у Парижі-2024.
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.
Синхронна пара посіла 5 місце на вишці 10 м на чемпіонаті світу, що триває в Дохо (Катар).
18-річна Байло та 21-річна Лискун є дворазовими медалістками чемпіонату Європи у синхроні на вишці. Вони набрали в Дохо у сумі за п'ять стрибків 292.50 бала, що стало третім результатом серед пар тих країн, які ще не кваліфікувалися на Ігри-2024 і претендували на чотири ліцензії, які розігрували у цьому виді програми на світовій першості у Досі.
- Днями Україна отримала третю ліцензію в стрибках у воду на XXXIII літні Олімпійські ігри. Квиток до Парижу-2024 принесли нашій державі Олег Колодій та Данило Коновалов, які посіли шосте місце в синхроні на трампліні 3 м на чемпіонаті світу, що триває в Катарі.