Україна отримала четверту ліцензію у стрибках у воду на Олімпійські ігри в Парижі

Синхронна пара Байло-Лискун посіла 5 місце на вишці 10 м на чемпіонаті світу, що триває в Дохо.

Ксенія Байло і Софія Лискун принесли Україні четверту ліцензію у стрибках у воду на XXXIII літні Олімпійські ігри у Парижі-2024.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

Синхронна пара посіла 5 місце на вишці 10 м на чемпіонаті світу, що триває в Дохо (Катар).

18-річна Байло та 21-річна Лискун є дворазовими медалістками чемпіонату Європи у синхроні на вишці. Вони набрали в Дохо у сумі за п'ять стрибків 292.50 бала, що стало третім результатом серед пар тих країн, які ще не кваліфікувалися на Ігри-2024 і претендували на чотири ліцензії, які розігрували у цьому виді програми на світовій першості у Досі.