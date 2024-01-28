Дві українські фристайлістки потрапили у першу десятку ЮІО-2024 (юнацьких Олімпійських ігор).

Про це йдеться на сайті Національного олімпійського комітету.

Завершальною дисципліною для українських фристайлістів на ЮОІ-2024 в Канвондо (Південна Корея) став жіночий біг-ейр. До фіналу пробилися одразу дві українки. У підсумку Марія Анійчин показала 8-й результат, а Наталія Казюк завершила виступи на 9-й позиції.

Для Анійчин це перші в житті Олімпійські ігри, хоч і юнацькі. До цього вона виступала лише на Кубках Європи або FIS-стартах.

Бронзова призерка ЄЮОФ-2023 Наталія Казюк підходила до змагань в статусі однієї з фавориток. Проте травма коліна не дозволила спортсменці продемонструвати свій максимум.

Фото: International Olympic Committee / Gaspar Nobrega