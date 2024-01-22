21 січня на Estadi Municipal de Montilivi відбувся матч між «Жироною» та «Севільєю» в рамках 21-го туру чемпіонату Іспанії. «Жирона» перемогла 5:1 завдяки українським легіонерам: Артем Довбик оформив хеттрик, ще один гол забив Віктор Циганков.

Попередній матч «Жирона» зіграла внічию з «Альмерією», яка посідає останнє місце в турнірній таблиці чемпіонату. Тоді Артем Довбик провів матч на лаві запасних, а Віктор Циганков, за словами головного тренера Мігеля Анхеля Санчеса Муньйоса (Мітчела), «не знайшов свій ритм». Проте на матч проти «Севільї» Мітчел випустив одразу двох українців. «Севілья» ж приїхала по реванш за поразку на власному полі (1:2).

Першою в матчі відзначилася саме «Севілья». Після активного пресингу на 10-й хвилині відзначився Ісак Ромеро.

На відповідь «Жирони» чекати не довелося. Уже на 13-й хвилині Артем Довбик після навісу Савіо перестрибнув захисника й забив головою у ворота суперника.

Фото: https://twitter.com/GironaFC Радість після забиття гола

Через дві хвилини з передачі Порту Артем подвоїв перевагу «Жирони». На 19-й хвилині Довбик оформив хеттрик, після того як розхитав оборону «Севільї»: з передачі Коута пробив у правий нижній кут зі штрафного. Відтак Довбик став лідером у таблиці за системою гол + пас чемпіонату Іспанії (14 + 5), обігнавши Джуда Белінгема («Реал Мадрид») (14 + 3).

Артем також перший українець, який оформив хеттрик у топлігах Європи за останні 15 років. Востаннє це вдалося зробити Андрієві Вороніну 2009 року в матчі Бундесліги «Герта» — «Енерґі».

Фото: https://twitter.com/GironaFC Артем Довбик

У другому таймі відзначився вже Віктор Циганков. На 56-й хвилині Віктор вибіг на позицію центрфорварда, поки захисники тримали Довбика, і з передачі невгамовного Савіона пробив у дотик правою ногою — 4:1! «Севілья» осіла в обороні, проте це не врятувало їх від п'ятого гола, який на свій рахунок записав Крістіан Стуані (89 хвилина).

Фото: https://twitter.com/GironaFC Віктор Циганков

Фото: EPA/UPG Віктор Циганков (у центрі) з товаришами по команді після того, як забив гол під час іспанської Ла Ліги, 21 січня 2024 року.

Завдяки перемозі «Жирона» посіла перше місце в турнірній таблиці чемпіонату (52 очки). На другому – «Реал» (51 очко), проте підопічні Анчелотті мають ще гру в запасі.

Фото: EPA/UPG Артем Довбик після забиття голу

Фото: EPA/UPG Ігровий момент футбольного матчу іспанської Ла Ліги ‘Жирони’ проти ‘Севільї’, 21 січня 2024 року.

Фото: EPA/UPG Радість після забиття голу ‘Жирони’ проти ‘Севільї’, 21 січня 2024 року.