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Скрипник розповів, чому розірвав контракт із "Ворсклою"

Наставник "Металіста 1925" – про рішення приєднатися до харківського клубу.

Скрипник розповів, чому розірвав контракт із "Ворсклою"
Віктор Скрипник
Фото: "Металіст 1925"

Новоспечений наставник "Металіста 1925" Віктор Скрипник розповів про те, що стало для нього ключовим, щоб перейти до харківського клубу.

"Півтора року, що я був у Полтаві, можу згадувати з задоволенням цей час. Ми в єврокубках грали. За тих умов, які в нас були, наш тренерський штаб збудував бойову команду.

Але тренеру завжди хочеться викликів. Ми поговорили з керівництвом "Ворскли" та дійшли висновку, що треба розірвати контракт. Можливо, що так буде краще, як для "Ворскли", так і для мене. Як би парадоксально це не звучало. У мене були й інші пропозиції, проте я добре знаю людей, котрі працюють в "Металісті 1925", - цетує Скрипника sport.ua.

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"Ключовим стало те, що не хочеться стояти осторонь від того, що розвивається. Я спілкувався з керівництвом та познайомився з президентом клубу Володимиром Носовим. Те, що я від нього почув та зрозумів, що "Металіст 1925" – це амбітний проєкт, подібні речі притягують.

Не хочеться дивитися, як десь щось розвивається, але без тебе. Ось це, можна сказати, стало ключовим. Викликів я ніколи не боявся і не боюсь. Чим складніше, тим цікавіше. Я це завжди кажу й тренерському штабу, й гравцям", – зазначиа коуч харків'ян.

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