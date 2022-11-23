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"Металіст 1925" запропонував Роналду працевлаштування у харківському клубі

"Манчестер Юнайтед" розірвав контракт із португальцем.

"Металіст 1925" запропонував Роналду працевлаштування у харківському клубі
Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG

"Металіст 1925" запропонував 5-разовому володарю "Золотого м'яча" Криштіану Роналду працевлаштування у команді Української прем'єр-ліги.

"Чекаємо на тебе в "Металісті 1925", Кріштіану", – написали харків'яни у твіттері.

Напередодні старту Чемпіонату світу-2022 у Катарі капітан збірної Португалії дав скандальне інтерв'ю, в якому висловлюваннями про "Манчестер Юнайтед" завдав удару по іміджу клубу.

Відповідь босів клубу з "Олд Траффорд" не забарилася - МЮ розірвав контракт з футболістом без виплати компенсації. Трудова угода діяла до літа 2023 року.

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