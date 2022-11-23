"Металіст 1925" запропонував Роналду працевлаштування у харківському клубі

"Металіст 1925" запропонував 5-разовому володарю "Золотого м'яча" Криштіану Роналду працевлаштування у команді Української прем'єр-ліги.

"Чекаємо на тебе в "Металісті 1925", Кріштіану", – написали харків'яни у твіттері.

We are waiting you in Metalist 1925, @Cristiano — FC Metalist 1925 (@metalist1925kh) November 23, 2022

Напередодні старту Чемпіонату світу-2022 у Катарі капітан збірної Португалії дав скандальне інтерв'ю, в якому висловлюваннями про "Манчестер Юнайтед" завдав удару по іміджу клубу.

Відповідь босів клубу з "Олд Траффорд" не забарилася - МЮ розірвав контракт з футболістом без виплати компенсації. Трудова угода діяла до літа 2023 року.