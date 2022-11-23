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Президент ФХУ подав заяву на виключення зі складу членів НОК України

Георгій Зубко вважає, що потрібні прозорі та чесні перевибори.

Президент ФХУ подав заяву на виключення зі складу членів НОК України
Георгій Зубко
Фото: cfts.org.ua

Президент Федерації хокею України Георгій Зубко через свою сторінку у Facebook повідомив, що подав заяву на виключення із членів Національного олімпійського комітету України.

"Подав заяву на виключення мене зі складу членів НОК.

Мав би за честь продовжувати представляти інтереси розвитку хокею в українському олімпійському русі, проте не за такого складу та не за таких обставин. Моє рішення безкомпромісне з декількох причин.

По-перше, з поваги до тих, хто на фронті буквально чистить нашу країну від зрадників та ворогів.

А друге і, можливо, навіть обнадійливе — наше суспільство такий прецедент не проковтне. Реваншу старих облич не буде.

Гадаю, кожен із нас обіцяв робити все можливе для відбудови нашої країни. Друзі, цей час настав.

НОКу потрібні прозорі і чесні перевибори. А нам потрібна незламна віра у світле майбутнє", – написав Зубко.

Нагадаємо, олімпійський чемпіон Жан Беленюк залишив склад НОК, звинувативши Гутцайта у просуванні "своїх" людей - колишніх членів ОПЗЖ

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