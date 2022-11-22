Асоціація спортивної боротьби України створила фонд допомоги спортсменам

Асоціація спортивної боротьби України (АСБУ) створила Благодійний фонд розвитку спортивної боротьби.

Про це на офіційному сайті АСБУ оголосив президент організації Юрій Копитко.

“Разом з командою створили Міжнародний благодійний фонд розвитку спортивної боротьби України. – повідомив Президент АСБУ. – Основною метою фонду є підтримка наших борців.

Перший напрямок роботи – це допомога тим спортсменам, які втратили свої домівки та бази для тренувань на окупованих територіях, допомога спортсменам, які захищають Україну на передовій. Другий – підтримка діючих збірних, зокрема організація зборів, тренувань та виступи на змаганнях.

Довкола фонду гуртуються провідні українські спортсмени та бізнесмени, громадські активісти та міжнародні організації.

На сьогоднішній день наймасштабнішим завданням для фонду є гідна підготовка та виступ наших борцівських збірних на Олімпіаді 2024 в Парижі", - зазначив Копитко.