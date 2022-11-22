Левандовский привіз до Катару капітанську пов'язку від Шевченка, але він вийде на стартовий матч у польських кольорах

Сьогодні збірна Польщі зіграє свій дебютний матч на Чемпіонаті світу-2022. Суперником "біло-червоних" буде команда Мексики.

На передматчевій прес-конференції головний тренер збірної Польщі Чеслав Міхневич повідомив, що Роберт Левандовский навряд чи зіграє у Катарі з капітанською пов'язкою, яку йому раніше вручив Андрій Шевченко. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Левандовський гратиме в капітанській пов'язці у кольоровій гамі Польщі. Це було вирішено одразу. Роберт казав Шевченку, що візьме пов'язку із собою на ЧС-2022, вона тут у готелі, але гратиме у польських кольорах.

Чи були заборони від FIFA? Не знаю, не знаю", – зазначив коуч.

Додамо, що початок матчу – о 18:00.