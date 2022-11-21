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Збірна України розпочала з двох перемог на командному ЧС-2022 з шахів

На одній із дощок феєрит Ігор Коваленко.

Збірна України розпочала з двох перемог на командному ЧС-2022 з шахів
Фото: wordpress.com

В ізраїльському Єрусалимі стартував командний чемпіонат світу з шахів.

Збірна України розпочала виступ із двох перемог.

Спочатку "синьо-жовті" перемогли Францію (2.5:1.5), а згодом розгромили команду ПАР (3.5:0.5).

Зазначимо, дві перемоги на день здобув Ігор Коваленко.

Багаторічний лідер збірної Василь Іванчук у 53 роки впевнено закриває першу дошку (дві нічиї).

Крім Іванчука і Коваленка до складу збірної України входять Кирило Шевченко, Андрій Волокітін, Віталій Бернадський і Михайло Алексєєнко. Капітан – Олександр Сулипа.

12 найкращих команд світу поділено на 2 групи по 6 команд, які грають за круговою системою. По 4 найкращі збірні з кожної групи вийдуть у плей-оф.

Зазначимо, що також із двох перемог у нашій групі A стартувала збірна Китаю.

Турнір триватиме до 26 листопада.

Група А: УКРАЇНА, Нідерланди, Франція, Іспанія, Китай, ПАР.

Група B: США, Індія, Польща, Ізраїль, Азербайджан, Узбекистан.

Перший тур.

Другий тур.
Турнирна таблиця. Група А.

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