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Промоутер натякнув, що за пристойну винагороду Хргович дозволить Усику побитися з Ф'юрі.

Едді Гірн підказує команді українця.

Промоутер натякнув, що за пристойну винагороду Хргович дозволить Усику побитися з Ф'юрі.
Едді Гірн
Фото: Sky Sports

Со-промоутер хорватського суперважковаговика Філіпа Хрговича (15-0, 13 КО) Едді Гірн заявив, що його клієнт не має наміру давати відстрочку

"Ми отримали електронного листа від IBF, в якому йдеться: "Починайте переговори про бій Хрговича проти Усика". IBF має правило, згідно з яким ти можеш відразу ж розпочати промоутерські торги, якщо не хочеш вести переговори.

Ми про це попросили. Ми сказали, що не хочемо переговори. Це запит Хрговича, і, звичайно, ми партнери з ним і Калле Зауерландом (другий со-промоутер Хрговича, - прим. LB.ua). Я хотів би, щоб бій пішов на промоутерські торги. Ми бажаємо визначити дату торгів за цей поєдинок", – цитує Гірна xsport.ua.

У той же час британський бізнесмен натякнув, що хороша винагорода могла б змінити позицію хорвата.

"Наше завдання для Філіпа Хрговича – домогтися цього бою якнайшвидше. З іншого боку, ми є добрими друзями з принцом Халідом та Саудівською Аравією. Він дуже старанно працював, щоби організувати бій за звання абсолютного чемпіона", - зазначив промоутер.

Нагадаємо, IBF назначила обов'язкового претендента на пояс Олександра Усика.

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