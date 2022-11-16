Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
ЗСУ зіткнулися з окупантами біля Білогорівки на Донеччині, – ISW
ЗСУ зіткнулися з окупантами біля Білогорівки на Донеччині, – ISW
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
У Мелітополі підірвали колаборанта Дмитра Трухіна. Його стан дуже важкий
У Мелітополі підірвали колаборанта Дмитра Трухіна. Його стан дуже важкий
Франція готується до прямої конфронтації з Росією
Франція готується до прямої конфронтації з Росією
​Росія обстріляла Харків і область. Знеструмлення може зберегтися до ранку (оновлення)
​Росія обстріляла Харків і область. Знеструмлення може зберегтися до ранку (оновлення)
У Києві в житлові будинки влучили уламки ракет. Відомо про одну жертву (оновлено)
У Києві в житлові будинки влучили уламки ракет. Відомо про одну жертву (оновлено)
ЗСУ вдарили по окупантах та техніці ворога в Олешках на лівому березі Дніпра
ЗСУ вдарили по окупантах та техніці ворога в Олешках на лівому березі Дніпра
Голови Миколаївської, Запорізької і Житомирської ОВА попередили про загрозу ракетної атаки
Голови Миколаївської, Запорізької і Житомирської ОВА попередили про загрозу ракетної атаки
ГоловнаСпорт

Промоутер Усика відреагував на призначення Хрговіча обов'язковим претендентом по версії IBF

Олександр Красюк пояснив, що хорват може не завадити поєдинку з Тайсоном Ф'юрі.

Промоутер Усика відреагував на призначення Хрговіча обов'язковим претендентом по версії IBF
Олександр Усик і Олександр Красюк
Фото: ringside24.com

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО) Олександр Красюк заявив, що призначення хорвата Філіпа Хрговіча обов'язковим претендентом на пояс IBF не вплине на плани його клієнта.

За словами представника українського боксера, його підопічний продовжуватиме готуватися до поєдинку за звання абсолютного чемпіона з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

"На цьому етапі я очікую, що це ніяк не вплине на підготовку до поєдинку за титул абсолютного чемпіона.

Ми очікуємо, що наступний бій Усика буде за абсолютний титул. Із великою ймовірністю він пройде на Близькому Сході", - наводить слова Красюка Sky Sports.

Раніше промоутер Едді Гірн озвучив умову, за якої бій Усик - Хрговіч може не відбудися.

Гірн в інтерв'ю натякнув на процедуру відкупних від Усика.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також