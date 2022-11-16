Промоутер Усика відреагував на призначення Хрговіча обов'язковим претендентом по версії IBF

Олександр Красюк пояснив, що хорват може не завадити поєдинку з Тайсоном Ф'юрі.

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО) Олександр Красюк заявив, що призначення хорвата Філіпа Хрговіча обов'язковим претендентом на пояс IBF не вплине на плани його клієнта.

За словами представника українського боксера, його підопічний продовжуватиме готуватися до поєдинку за звання абсолютного чемпіона з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

"На цьому етапі я очікую, що це ніяк не вплине на підготовку до поєдинку за титул абсолютного чемпіона.

Ми очікуємо, що наступний бій Усика буде за абсолютний титул. Із великою ймовірністю він пройде на Близькому Сході", - наводить слова Красюка Sky Sports.

Раніше промоутер Едді Гірн озвучив умову, за якої бій Усик - Хрговіч може не відбудися.

Гірн в інтерв'ю натякнув на процедуру відкупних від Усика.