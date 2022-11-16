Мобільність діючих переможців Ліги чемпіонів та Іспанії "Реала" стає повністю електричною завдяки спонсорству з концерном BMW, повідомляє пресслужба "бланкос".

"Реал" у рамках рекламної співпраці з німецьким автовиробником оголосив про те, що усі футболісти та баскетболісти мадридської команди отримають електрокари.

Клуб має намір перевести весь свій автопарк на електрокари.

Українському воротареві Андрію Луніну дістався BMW i4 M50.

Фото: ФК "Реал" Андрій Лунін

До речі, конкурент українця, Тібо Куртуа, отримав такий самий автомобіль.

Лунін у нинішньому сезоні провів чотири матчі у Ла Лізі та дві зустрічі у Лізі чемпіонів.