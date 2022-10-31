У рамках 12-го туру Ла Ліги чемпіон та лідер поточного сезону "Реал" приймав скромну "Жирону" та задовольнився нічиєю – 1:1.

На гол Вінісіуса Жуніора, забитого на 70-й хвилині, каталонці 10-ма хвилинами пізніше відповіли влучним ударом з пенальті Крістіана Стуані.

Зазначимо, що після повернення до ладу після травми ворота "Реала" другий матч поспіль захищав перший номер Тібо Куртуа, і другий матч поспіль мадридці не можуть виграти. Нагадаємо, на тижні "Реал" сенсаційно поступився на виїзді РБ "Лейпцигу" (2:3) у рамках групового етапу Ліги чемпіонів.

Додамо, що підопічні Карло Анчелотті набрали у чемпіонаті 32 очки та лише на один бал випереджають "Барселону".

Огляд матчу "Реал" - "Жирона".