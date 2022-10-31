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Одна із сестер Музичук вийшла у півфінал Турніру претенденток

Ганна обіграла Конеру Гампі.

Одна із сестер Музичук вийшла у півфінал Турніру претенденток
Фото: FIDE_chess

У Турнірі претенденток на шахову корону українка Ганна Музичук на стадії чвертьфіналу обіграла індійську шахістку Конеру Гампі - 4,5:3,5.

Результат поєдинку вирішив тай-брейк.

Зазначимо, 35-річна Гампі свого часу вигравала чемпіонат світу серед дівчат віком до 10 років, до 12 років, до 14 років, до 20 років. У 2019 році Конеру стала чемпіонкою світу зі швидких шахів.

За право вийти у фінал Ганна посперечається з кривдницею рідної сестри Марії Лей Тінцзе. Нагадаємо, 25-річна китаянка у 1/4 фіналу обіграла молодшу із сестер Музичук – 2,5:1,5.

У першій партії матчу Ганна зіграє білими фігурами.

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