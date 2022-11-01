Молодіжка везе рекордну кількість нагород з чемпіонату світу з карате

У місті Конья (Туреччина) пройшов чемпіонат світу з карате серед кадетів, юніорів та молоді (від 14 до 21 року).

У змаганнях взяли участь майже 1800 спортсменів з 98 країн планети, серед яких були 33 представники України, повідомляє офіційний сайт Федерації карате України.

Наші спортсмени здобули п’ять бронзових медалей – це рекордна кількість нагород за всю історію участі української молодіжки на світових чемпіонатах.

У складних умовах підготовки під час війни юні українські спортсмени спромоглися на турнірі досягти семи "бронзових" фіналів, з яких виграли п’ять.

Призерами ЧС-2022 стали Анна Ващишин (куміте кадети -47 кг, "Юніон", Львів), Дарія Булай (куміте кадети 54+ кг, "Лідер", Чернівці), Поліна Марченко (куміте юніори -48 кг, "Тігрьонок", Одеса), Назарій Пранничук (куміте кадети -57 кг, "Лідер", Чернівці), Нікіта Філіпов (U21 куміте -60 кг, "Чемпіон", Київ).

Нагадаємо, що на минулому мундіалі, 2019 року в Сантьяго (Чилі), в активі нашої молодіжки було чотири бронзові медалі.