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УАФ закликала виключити Росію з ФІФА та УЄФА

Українська асоціація футболу виступила з офіційною заявою.

УАФ закликала виключити Росію з ФІФА та УЄФА
Фото: УАФ

Викавчий комітет Української асоціації футболу на своєму засіданні ухвалив кілька важливих рішень. Зокрема, Виконком ухвалив рішення звернутися до ФІФА та УЄФА із закликом виключити зі складу членів цих організацій Російський футбольний союз, повідомляється на офіційному сайті організації.

"Беручи до уваги дії російського футбольного союзу стосовно інтеграції футбольних клубів та федерацій із тимчасово окупованих територій України до російських змагань та у структуру РФС, було вирішено звернутися до ФІФА та УЄФА із закликом щодо вжиття невідкладних заходів реагування на дії РФС та застосування щодо РФС найсуворіших санкцій, зокрема у вигляді виключення РФС зі складу членів ФІФА та УЄФА", - йдеться у заяві УАФ.

Нагадаємо, ФІФА зарахував Росії технічну поразку у плей-оф кваліфікації на ЧС-2022 проти Польщі.

Крім того, російська збірна була відсторонена від участі в відборі Євро-2024.

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