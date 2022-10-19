В УАФ заявили, що підозру генеральному секретареві вручили підставні особи, а "документ" містив ознаки фальсифікації.

В асоціації бачать змову з боку колишніх керівників організації.

Українська асоціація футболу (УАФ) виступила з заявою щодо вручення підозри генеральному секретарю організації Юрію Запісоцькому від генпрокуратури у кримінальних справах УАФ.

При цьому юристи УАФ стверджують, що проти президента асоціації Андрія Павелка не порушено жодної кримінальної справи.

Нагадаємо, Записоцького було затримано на пункті пропуску Рава-Руська. Йому було вручено підозру від генпрокуратури у кримінальних справах УАФ.

Віцепрезидент УАФ Олег Протасов вважає, що це справа рук російських спецслужб.