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FIBA усунула жіночі збірні Росії та Білорусі від участі у відборі до Євробаскету-2023

Фінал першості приймуть Словенія та Ізраїль.

FIBA усунула жіночі збірні Росії та Білорусі від участі у відборі до Євробаскету-2023
Фото: Twitter

Виконавчий комітет FIBA-Європа усунув жіночі збірні Росії та Білорусі від участі у відбірному турнірі на чемпіонат Європи 2023 року, повідомляє пресслужба FIBA.

У травні FIBA-Європа усунула всі російські збірні та клуби від участі у змаганнях під егідою організації.

"

Сьогоднішнє рішення, яке було прийнято після ретельного розгляду останніх подій конфлікту в Україні, рішень Виконавчого комітету ФІБА та керівних вказівок Міжнародного олімпійського комітету, означає, що Росія та Білорусь виключаються з вікон майбутніх у листопаді жіночих відбіркових матчів Євробаскету", - говориться у заяві.

Жіночий чемпіонат Європи 2023 року пройде з 15 по 25 червня у Словенії та Ізраїлі.

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