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Колмаков приніс Україні історичне "золото" чемпіонату світу з паркуру

Турнір пройшов у Японії.

Колмаков приніс Україні історичне "золото" чемпіонату світу з паркуру
Фото: twitter.com/gymnastics

Українець Богдан Колмаков на чемпіонаті світу з паркуру, який проходив у японський столиці, завоював золоту медаль.

Наш спортсмен показав найкращий час у подоланні перешкод на швидкість.

У Токіо Колмаков випередив своїх головних конкурентів цього сезону – італійця Андреа Консоліні та нідерландця Тангі ван Схінгена.

Зазначимо, це перше "золото" України на чемпіонаті світу у цьому виді спорту.

Нагадаємо, цього сезону Колмаков став переможцем Всесвітніх ігор-2022 і виграв етап Кубка світу.

Паркур – фізична дисципліна, в якій тренується подолання будь-яких перешкод на своєму шляху за допомогою пристосування своїх рухів до навколишнього середовища. Людей, які займаються паркуром, називають трейсерами.

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