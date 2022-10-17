Колмаков приніс Україні історичне "золото" чемпіонату світу з паркуру

Українець Богдан Колмаков на чемпіонаті світу з паркуру, який проходив у японський столиці, завоював золоту медаль.

Наш спортсмен показав найкращий час у подоланні перешкод на швидкість.

У Токіо Колмаков випередив своїх головних конкурентів цього сезону – італійця Андреа Консоліні та нідерландця Тангі ван Схінгена.

Зазначимо, це перше "золото" України на чемпіонаті світу у цьому виді спорту.

Нагадаємо, цього сезону Колмаков став переможцем Всесвітніх ігор-2022 і виграв етап Кубка світу.

Паркур – фізична дисципліна, в якій тренується подолання будь-яких перешкод на своєму шляху за допомогою пристосування своїх рухів до навколишнього середовища. Людей, які займаються паркуром, називають трейсерами.