Легіонери "Дніпра-1" влаштували демарш і відмовилися їхати до Львова на матч проти "Руха"

Матч 7-го туру "Рух Дніпро-1" (2:3) запам'ятався не лише двома вилученнями у складі господарів, трьома пенальті (два - у ворота гостей) та масовою бійкою команд після матчу, але демаршем, який влаштувала більшість легіонерів дніпровської команди, відмовившись їхати до Львова після обстрілу Росією цього міста, повідомляєxsport.ua.

У стартовому складі на поле стадіону "Україна" вийшов лише голкіпер Макс Валеф. Ще один бразилець Габріел Гомес залишився у запасі.

Не вирушили на матч Домінго Бланко, Фарес Балулі, Яніс Амаш, Бузанелло та Веслі Брага, які не були травмовані чи дискваліфіковані.

Як повідомляється, футболісти не захотіли заїжджати далі за Ужгород.