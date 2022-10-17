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Вайлдер яскраво прибив Геленіуса і тепер претендує на Усика

Камбек "Бронзового бомбардувальника" вийшов таким, що запам'ятовується.

Вайлдер яскраво прибив Геленіуса і тепер претендує на Усика
Деонтей Вайлдер
Фото: EPA/UPG

У ніч на 16 жовтня у Брукліні (Нью-Йорк) ексчемпіон світу у суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 KO) провів бій проти фіна Роберта Геленіуса (31-3, 19 KO).

Поєдинок вийшов недовгим, але яскравим.

Американець у першому раунді в контратаці завдав найпотужнішого удару правою, і Геленіус впав на канвас. Суддя одразу зупинив бій.

Роберт Геленіус
Фото: EPA/UPG
Роберт Геленіус
Highlights Wilder vs Helenius.

Після поєдинку Вайлдер прокоментував перспективу битися з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

"Я думаю, мені буде дуже складно дочекатися бою з топовими супертяжами. Я буду здивований, якщо Усик дотримається свого слова. Я людина слова, я дотримуюсь своїх моральних принципів. Кажуть, що, якщо ти у щось не віриш, то тебе можна схилити до чого завгодно. Я вірю.

Останній чемпіон, який обіцяв влаштувати зі мною бій, пішов іншим шляхом після нищівного нокауту у моєму виконанні. Я говорю про Джозефа Паркера. Подивимося, що станеться. Я спробую зробити так, щоб Усик дотримався свого слова. Ми подзвонимо його команді та подивимося, що буде. Якщо він людина слова, то це буде страшенно крутий бій", – сказав Вайлдер.

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