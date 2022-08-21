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Усик вдруге переміг британця Ентоні Джошуа, захистивши титул чемпіона світу з боксу

Спортсмена привітав президент Володимир Зеленський.

Український боксер, чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа у матчі-реванші.

Про це повідомили у Федерації боксу України.

“Чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF та IBO залишаються вдома. Вітаємо всіх українців!!!”, – йдеться у повідомленні.

Боксерський поєдник відбувся у місті Джедда в Саудівській Аравії.

Спортсмена привітав президент України Володимир Зеленський.

“Важка, але така важлива і потрібна ПЕРЕМОГА Усика! Захист титулу чемпіону світу – символ того, що всі, хто козацького роду, свого не віддадуть, будуть битися за це і неодмінно переможуть!”, – написав очільник держави у Твіттері.

Нагадаємо, аравійці безкоштовно віддали Усику права на показ в Україні реваншу з Джошуа.

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