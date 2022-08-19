Україна завоювала чергову срібну медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту

Олексій Середа і Кирило Болюх на Євро-2022 з водних видів спорту, який триває в Римі, в синхронних стрибках з 10 метрової вишки стали срібними призерами.

Зазначимо, що за підсумками перших чотирьох стрибків український дует був лідером. Однак саме в останньому стрибку Середа і Болюх втратили золоту медаль.

За свій стрибок українці отримали всього 68 балів, в той час, як британці Бен Катмор і Кайл Котарі отримали – 76.

Чемпіонат Європи з водних видів спорту.

Стрибки у воду: 10 м синхрон. Чоловіки.