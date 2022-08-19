Україна завоювала чергову срібну медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту

Олексій Середа і Кирило Болюх на Євро-2022 з водних видів спорту, який триває в Римі, в синхронних стрибках з 10 метрової вишки стали срібними призерами.
Зазначимо, що за підсумками перших чотирьох стрибків український дует був лідером. Однак саме в останньому стрибку Середа і Болюх втратили золоту медаль.
За свій стрибок українці отримали всього 68 балів, в той час, як британці Бен Катмор і Кайл Котарі отримали – 76.
Чемпіонат Європи з водних видів спорту.
Стрибки у воду: 10 м синхрон. Чоловіки.
- Бен Катмор, Кайл Котарі (Великобританія) – 390.48
- Кирило Болюх, Олексій Середа (Україні) – 388.02
- Тімо Бартель, Джаден Ейкерман (Німеччина) – 369.30.