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Україна міцно утримує друге місце в медальному заліку чемпіонату Європи з водних видів спорту

Попереду лише італійці.

Україна міцно утримує друге місце в медальному заліку чемпіонату Європи з водних видів спорту
Фото: https://suspilne.media/sport/

Після шостого дня змагання чемпіонату Європи з водних видів спорту збірна України в медальному заліку посідає друге місце.

Наші спортсмени здобули в Римі вже 11 нагород, у тому числі 9 – найвищої якості.

Більше медалей, включно із золотими, виборола лише національна команда Італії.

Топ-10 медального заліку на 17 серпня.

  1. Італія - 16 золотих + 15 срібних + 11 бронзові медалі (42 медалі у сумі);
  2. УКРАЇНА - 9+2+0 (9);
  3. Угорщина - 4+7+2 (13);
  4. Нідерланди - 4+1+4 (9);
  5. Франція - 3+4+6 (13);
  6. Велика Британія - 3+4+6 (13);
  7. Швеція - 3+2+1 (3);
  8. Румунія - 2+0+0 (2);
  9. Швейцарія - 1+2+0 (3);
  10. Греція - 1+0+1 (2).

Нагадаємо, напередодні чемпіоном Європи став Михайло Романчук, який виграв заплив на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

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