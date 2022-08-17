Україна міцно утримує друге місце в медальному заліку чемпіонату Європи з водних видів спорту

Після шостого дня змагання чемпіонату Європи з водних видів спорту збірна України в медальному заліку посідає друге місце.
Наші спортсмени здобули в Римі вже 11 нагород, у тому числі 9 – найвищої якості.
Більше медалей, включно із золотими, виборола лише національна команда Італії.
Топ-10 медального заліку на 17 серпня.
- Італія - 16 золотих + 15 срібних + 11 бронзові медалі (42 медалі у сумі);
- УКРАЇНА - 9+2+0 (9);
- Угорщина - 4+7+2 (13);
- Нідерланди - 4+1+4 (9);
- Франція - 3+4+6 (13);
- Велика Британія - 3+4+6 (13);
- Швеція - 3+2+1 (3);
- Румунія - 2+0+0 (2);
- Швейцарія - 1+2+0 (3);
- Греція - 1+0+1 (2).
Нагадаємо, напередодні чемпіоном Європи став Михайло Романчук, який виграв заплив на дистанції 1500 метрів вільним стилем.