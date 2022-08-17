Україна міцно утримує друге місце в медальному заліку чемпіонату Європи з водних видів спорту

Після шостого дня змагання чемпіонату Європи з водних видів спорту збірна України в медальному заліку посідає друге місце.

Наші спортсмени здобули в Римі вже 11 нагород, у тому числі 9 – найвищої якості.

Більше медалей, включно із золотими, виборола лише національна команда Італії.

Топ-10 медального заліку на 17 серпня.

Італія - 16 золотих + 15 срібних + 11 бронзові медалі (42 медалі у сумі); УКРАЇНА - 9+2+0 (9); Угорщина - 4+7+2 (13); Нідерланди - 4+1+4 (9); Франція - 3+4+6 (13); Велика Британія - 3+4+6 (13); Швеція - 3+2+1 (3); Румунія - 2+0+0 (2); Швейцарія - 1+2+0 (3); Греція - 1+0+1 (2).

Нагадаємо, напередодні чемпіоном Європи став Михайло Романчук, який виграв заплив на дистанції 1500 метрів вільним стилем.