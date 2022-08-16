Гвоздик оголосив про можливе повернення в бокс і зміну тренера та менеджера

35-річний ексчемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) заявив, що готовий повернутися в бокс.

"Зараз дійсно дивлюся в цьому напрямку. Щоб не бути голослівним, конкретики поки ніякої немає. Але тренуюся, розмовляю.

Навіть є можливі дати, але говорити поки нема про що. Хочу повернутися, є бажання, плани. Сказати, що це станеться на 100%, поки не можу, але з великою ймовірністю так", - розповів колишній чемпіон в інтерв'ю YouTube-каналу Студія боксу Віктора Ялимова.

"Якщо говорити про тренера, то я думаю, що буду працювати з Марко Контрерасом, моїм першим наставником. На даний момент менеджера немає.

Не знаю, чи буду працювати з Егісом Клімасом. Скоріше ні. Зараз говорю з іншими. Поки ніяких домовленостей, крім усного договору про наміри.

Поки неясна ситуація. Хочу, бажання є, а там побачимо", - додав Гвоздик.

Нагадаємо, у червні 2020 року Гвоздик вирішив "повісити рукавички на цвях".

Гвоздик завоював титул чемпіона WBC в поєдинку проти Адоніса Стівенсона, відправивши канадця в жорсткий нокаут, який ледь не коштував канадському боксеру життя.

Останній свій бій українець провів у жовтні 2019 року проти росіянина Артура Бетербієва, якому і програв свій пояс.