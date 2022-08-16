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Україна здобула друге "золото" Мультиспортивного Євро-2022

Чемпіоном став скелелаз Данило Болдирєв.

Україна здобула друге "золото" Мультиспортивного Євро-2022
Данило Болдирєв
Фото: instagram.com/danyil_boldyrev

У Мюнхені триває Мультиспортивний чемпіонат Європи-2022, у якому бере участь і збірна України.

Напередодні скарбничка нашої команди поповнилася золотою медаллю, другою на цьому турнірі. Її володарем став скелелаз Данило Болдирєв.

Дворазовий чемпіон світу (2014, 2021) і чинний чемпіон Європи у півфінальному протистоянні здолав француза Гійома Моро, а у фіналі був швидшим за поляка Марцина Дзенскі.

Болдирєв є ексчемпіоном Європи 2020 року. Також на його рахунку три "срібла" (2015, 2017 та 2019) та "бронза" (2013) континентальних першостей.

Нагадаємо, перше "золото" для України на Мультиспортивному Євро-2022 здобули Світлана Богуславська та Ярослав Коюда, які перемогли у параакадемічному веслуванні в парному міксті.

Мультинаціональний чемпіонат Європи-2022 проходить у категоріях: легка атлетика, велоспорт, скелелазіння, пляжний волейбол, гімнастика, настільний теніс, веслування на байдарках та каное, академічне веслування та тріатлон.

Чемпіонат триватиме до 21 серпня.

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