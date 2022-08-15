Ексголова комісії WADA з допінгу несподівано закликав допустити спортсменів РФ до змагань

Канадський професор права, колишній голова комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) з розслідування звинувачень російських держорганів у допінг-махінаціях на Олімпіаді-2014 у Сочі Річард Макларен висловився проти цьогорічного усунення спортсменів з Росії та Білорусі від участі в міжнародних змаганнях.

"Те, як із ними (спортсменами. – прим. Lb.ua) поводяться, несправедливо", - цитує Макларена dw.com.

"Спортсмени не розпочали цей конфлікт і не несуть відповідальності за його перебіг. Це дві вагомі причини, щоб дозволити їм знову брати участь.

Якщо Спортивний арбітражний суд (CAS) ухвалить рішення на користь спортсменів, міжнародні федерації будуть змушені дозволити їм знову брати участь у змаганнях. Прогноз про шанси росіян у суді? Все абсолютно відкрито", - зазначив юрист.

Нагадаємо, після початку війни Росії в Україні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував світовим спортивним федераціям усунути російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань. Майже всі федерації прийняли рекомендації.