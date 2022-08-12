Віцепрезидент "Металіста" перейшов у "Дніпро-1" на посаду спортивного директора

Євген Красніков склав із себе обов'язки віцепрезидента "Металіста", повідомляє клубна пресслужба.

Український фахівець возз'єднується у СК "Дніпро-1" з колишнім головним тренером "жовто-синіх" Олександром Кучером та декількома ексгравцями "Металіста".

У дніпровському клубі Красніков працюватиме в статусі спортивного директора.

"Минуло 17 років з того моменту, як я став спортивним директором ФК "Металіст". З першого дня своєї роботи я відчув вашу неймовірну підтримку, про яку навіть неможливо мріяти.

Ваше ставлення надихало мене на великі звершення. Ви були головним стимулом. 24 години на добу я думав лише про "Металіст". Я працював днями, місяцями, роками й ніколи не втомлювався, а навпаки отримував неймовірне задоволення і завжди дякував Богові, що він дав мені шанс працювати у рідному місті та рідному клубі", - заявив Красников.

"Хочу подякувати всім, з ким працював. Олександра Владленовича Ярославського, Мирона Богдановича Маркевича, весь тренерський та адміністративний штаб та, звичайно, всіх працівників клубу.

Життя диктує свої умови, і сьогодні я прийняв пропозицію СК "Дніпро-1". Мені непросто далося це рішення, але зваживши все за і проти, порадившись із президентом клубу, я зрозумів, що це єдиний шанс зберегти ФК "Металіст". Від сьогодні я спортивний директор СК "Дніпро-1".

"Металісту" хочу побажати великих успіхів та гучних перемог. Цей клуб назавжди залишиться у моєму серці". – відзначив колишній віцепрезидент харків'ян.