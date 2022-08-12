Визначився суперник "Дніпра-1" з раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи

У рамках матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи сербський "Партизан" приймав кіпрський АЕК.
Поєдинок завершився результативною нічиєю - 2:2, що дало можливість АЕКу вийти в наступний раунд турніру, де на нього вже чекає "Дніпро-1".
Причому "Партизан" двічі в матчі вів у рахунку, але не зміг утримати перевагу.
Нагадаємо, у першому поєдинку АЕК у Ларнаці переміг – 2:1.
Матчі плей-оф кваліфікації Ліги Європи відбудуться 18 та 25 серпня.
Нагадаємо, "Дніпро-1" проведе домашній матч цієї стадії турніру у Словаччині.