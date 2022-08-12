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Визначився суперник "Дніпра-1" з раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи

Ним став кіпрський АЕК.

Визначився суперник "Дніпра-1" з раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи
АЕК

У рамках матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи сербський "Партизан" приймав кіпрський АЕК.

Поєдинок завершився результативною нічиєю - 2:2, що дало можливість АЕКу вийти в наступний раунд турніру, де на нього вже чекає "Дніпро-1".

Причому "Партизан" двічі в матчі вів у рахунку, але не зміг утримати перевагу.

Нагадаємо, у першому поєдинку АЕК у Ларнаці переміг – 2:1.

Матчі плей-оф кваліфікації Ліги Європи відбудуться 18 та 25 серпня.

Нагадаємо, "Дніпро-1" проведе домашній матч цієї стадії турніру у Словаччині.

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