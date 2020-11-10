"Динамо" і "Шахтар" увійшли до п'ятірки кращих клубів за кількістю вихованців, які грають у європейських клубах

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) склав список кращих клубів Європи за кількістю вихованців, які грають у чемпіонатах Старого світу.
Відповідно до визначення УЄФА, футболісти мусили провести в клубі мінімум три сезони у віці від 15 до 21 року.
Очолює своєрідну турнірну таблицю сербський "Партизан". Він делегував у європейські ліги 85 гравців. У трійку також потрапили "Аякс" (77) і загребське "Динамо" (71).
Топ-5 замикають гранди українського футболу: у "Динамо" 69 вихованців виступають за кордоном, у "гірників" - 67.
Крім того, до рейтингу потрапив і "Дніпро", який займає 38 місце з 32 вихованцями.
Зазначимо, що в топ-10 увійшли відразу п'ять клубів із колишньої Югославії (три клуби із Сербії і два із Хорватії).
Рейтинг клубів за кількістю вихованців.
- "Партизан" - 85
- "Аякс" - 77
- "Динамо" Загреб - 71
- "Динамо" Київ - 69
- "Шахтар" - 67
- "Реал" - 63
- "Црвена Звезда" - 61
- "Гайдук" - 57
- "Спортинг" - 56
- "Воєводіна" - 55
...
38. "Манчестер Сіті", "Монако", "Дніпро", "Славія" Прага - 32