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"Динамо" і "Шахтар" увійшли до п'ятірки кращих клубів за кількістю вихованців, які грають у європейських клубах

На двох - 136 гравців.

"Динамо" і "Шахтар" увійшли до п'ятірки кращих клубів за кількістю вихованців, які грають у європейських клубах
Фото: cies.ch

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) склав список кращих клубів Європи за кількістю вихованців, які грають у чемпіонатах Старого світу.

Відповідно до визначення УЄФА, футболісти мусили провести в клубі мінімум три сезони у віці від 15 до 21 року.

Очолює своєрідну турнірну таблицю сербський "Партизан". Він делегував у європейські ліги 85 гравців. У трійку також потрапили "Аякс" (77) і загребське "Динамо" (71).

Топ-5 замикають гранди українського футболу: у "Динамо" 69 вихованців виступають за кордоном, у "гірників" - 67.

Крім того, до рейтингу потрапив і "Дніпро", який займає 38 місце з 32 вихованцями.

Зазначимо, що в топ-10 увійшли відразу п'ять клубів із колишньої Югославії (три клуби із Сербії і два із Хорватії).

Рейтинг клубів за кількістю вихованців.

  1. "Партизан" - 85
  2. "Аякс" - 77
  3. "Динамо" Загреб - 71
  4. "Динамо" Київ - 69
  5. "Шахтар" - 67
  6. "Реал" - 63
  7. "Црвена Звезда" - 61
  8. "Гайдук" - 57
  9. "Спортинг" - 56
  10. "Воєводіна" - 55

...

38. "Манчестер Сіті", "Монако", "Дніпро", "Славія" Прага - 32

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