Збірна України завоювала 19 медалей на чемпіонаті світу з самбо

Фото: ГПСУ

Збірна України з самбо здобула 19 нагород різного ґатунку на чемпіонаті світу, що завершився у сербському місті Нові-Сад, повідомляють на сайті Федерації самбо України.

За результатами трьох днів змагань у скарбничці українських спортсменів - 2 золоті, 7 срібних і 10 бронзових медалей.

Чемпіонами світової першості стали Владислав Руднєв (вагова категорія до 74 кг) і Станіслав Сергійчук (вагова категорія до 90 кг).

Наша команда посіла третє місце в загальнокомандному заліку.

А переможцями стали росіяни (17-4-4). На другому місці - білоруси (3-5-5).