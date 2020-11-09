Українець Анікєєв став чемпіоном світу з міжнародних шашок у рапіді

Український гросмейстер Юрій Анікєєв завоював титул чемпіона світу з міжнародних шашок у класі "Рапід", повідомляє xsport.ua.

Турнір проходив 7-8 листопада в Туреччині. Його пропустили кілька сильних гросмейстерів через пандемію коронавірусу. Загалом узяли участь 34 спортсмени.

У ключових матчах Анікєєв переграв 10-разового чемпіона світу, росіянина Олександра Георгієва і також багаторазового чемпіона світу, таджицького шашкіста Муродулло Амріллаєва, що дозволило йому посісти підсумкове перше місце.

Нагадаємо, в бліці Анікєєв завоював "бронзу", тож, за неофіційною статистикою, став ще й чемпіоном світу за підсумком двох програм.