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Українець Анікєєв став чемпіоном світу з міжнародних шашок у рапіді

Турнір проводився в Туреччині.

Українець Анікєєв став чемпіоном світу з міжнародних шашок у рапіді
Юрій Анікєєв
Фото: НФШУ

Український гросмейстер Юрій Анікєєв завоював титул чемпіона світу з міжнародних шашок у класі "Рапід", повідомляє xsport.ua.

Турнір проходив 7-8 листопада в Туреччині. Його пропустили кілька сильних гросмейстерів через пандемію коронавірусу. Загалом узяли участь 34 спортсмени.

У ключових матчах Анікєєв переграв 10-разового чемпіона світу, росіянина Олександра Георгієва і також багаторазового чемпіона світу, таджицького шашкіста Муродулло Амріллаєва, що дозволило йому посісти підсумкове перше місце.

Нагадаємо, в бліці Анікєєв завоював "бронзу", тож, за неофіційною статистикою, став ще й чемпіоном світу за підсумком двох програм.

Фото: НФШУ

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