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"Шахтар" взяв у "Динамо" реванш за програш в Суперкубку (оновлено)

"Шахтар" перемогою над "Динамо" до мінімуму скоротив своє відставання в чемпіонаті.

"Шахтар" взяв у "Динамо" реванш за програш в Суперкубку (оновлено)
"Динамо" - "Шахтар"
Фото: ФК "Шахтар"

В рамках 9-го туру УПЛ на домашньому для обох команд НСК "Олімпійський" відбулося друге в сезоні українське класико - матч між "Динамо" і "Шахтарем". В ролі господарів виступали кияни.

У перші півгодини поєдинку жодна з команд не володіла ініціативою. Небезпечні моменти були відсутні, молоді голкіпери Руслан Нещерет та Анатолій Трубін практично не вступали в гру, за винятком одного моменту, коли воротар "Динамо" відбив підступний удар зі штрафного Віктора Корнієнко.

У досить спокійний хід подій несподівано активно включилась рефері поєдинку Катерина Монзуль. Досить згадати, що до 17-й хвилині команди на двох зробили всього 3 фоли, які були відзначені Монзуль двома жовтими картками.

На 34-й "Шахтар" несподівано забив. Додо з флангу зробив крос в штрафну киян, де позиційну помилку здійснили центральні захисники, запізнився з виходом і голкіпер, що дозволило Джуніору Мораесу встромити головою м'яч у ворота - 0:1.

Але на цьому неприємності господарів у першому таймі не закінчилися. Вже в компенсований час Монзуль, після підказки VAR, змінила для Сергія Сидорчука жовту картку на пряму червону за небезпечний підкат капітана "Динамо" проти Корніленко.

У другому таймі "гірники" діяли куди впевненіше і повністю контролювали хід поєдинку. У цьому їм допоміг і курйозний другий гол на 66-й хвилині після удару Тараса Степаненко і рикошету від Маркоса Антоніо - 0:2.

Надалі "Шахтар" грав по результату, а у "Динамо" не було ресурсу, щоб перевернути хід матчу. Більш того, "гірники" відзначилися ще одним забитим голом - 0:3.

Після цієї перемоги підопічні Луїша Каштру скоротили своє відставання від "Динамо" в турнірній таблиці до 1 очка.

Оновлення.

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