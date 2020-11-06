Новобранець "Ліверпуля" став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Жота став автором хеттрику в матчі з "Аталантою".

Півзахисник "Ліверпуля" Діогу Жота, який тільки у вересні перейшов в стан мерсисайдців, став найкращим гравцем третього туру Ліги чемпіонів, повідомляє пресслужба УЄФА.

У гостьовому поєдинку проти "Аталанти" (5:0) 23-річний португалець оформив хеттрик.

У списку номінантів також були: автор хеттрику у ворота "Шахтаря" Алассан Плеа ("Борусія" Менхенгладбах), Ерлінг Холанд ("Борусія" Дортмунд) і Юссеф Ен-Несірі ("Севілья").

Нагадаємо, Жота в жовтні забив історичний 10 000-й гол "Ліверпуля" в історії.