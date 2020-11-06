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"Зоря" розгромно програла грецькому АЕКу в Запоріжжі

Невдалий тиждень для українських команд у єврокубках.

"Зоря" розгромно програла грецькому АЕКу в Запоріжжі
"Зоря"
Фото: EPA/UPG

Луганська "Зоря" програла і третій матч групового етапу Ліги Європи.

Цього разу "мужики" поступилися в Запоріжжі грецькому АЕКу - 1:4. 

Пропустивши гол в дебюті зустрічі, підопічні Віктора Скрипника так і не змогли знайти свою гру. Господарі були змушені розкриватися, чим вміло користувався АЕК, який проводив відмінні контратаки.

Відзначимо, що гол "Зорі" і четвертий м'яч АЕКа розділили всього 50 секунд.

Після трьох турів "Зоря" замикає квартет G, маючи лише теоретичні шанси вийти в плей-оф турніру.

А лідирує "Лестер", який набрав 100-відсотковий результат.

Огляд матчу "Зоря" - АЕК.

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