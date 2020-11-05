УЄФА склав збірну тижня Ліги чемпіонів

УЄФА склав символічну збірну за підсумками третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.
До складу потрапили відразу 6 гравців "Ліверпуля". Кривдник донецького "Шахтаря" - "Боруссія" - представлена в Dream Team трьома гравцями. Також у збірній присутні по футболісту з "Челсі" і "Порту".
- Воротар: Аліссон ("Ліверпуль");
- Захисники: Рамі Бенсебаїні ("Боруссія"), Джо Гомес, Трент Александер-Арнольд (обидва - "Ліверпуль");
- Півзахисники: Ларс Штіндль ("Боруссія"), Хесус Корона ("Порту"), Діогу Жота, Садіо Мане і Мохамед Салах (усі - "Ліверпуль");
- Нападники: Тімо Вернер ("Челсі") і Алассан Плеа ("Боруссія").