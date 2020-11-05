УЄФА склав збірну тижня Ліги чемпіонів

Фото: уєфа

УЄФА склав символічну збірну за підсумками третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

До складу потрапили відразу 6 гравців "Ліверпуля". Кривдник донецького "Шахтаря" - "Боруссія" - представлена в Dream Team трьома гравцями. Також у збірній присутні по футболісту з "Челсі" і "Порту".