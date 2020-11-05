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УЄФА склав збірну тижня Ліги чемпіонів

У ній понад половина - мерсисайдці.

Фото: уєфа

УЄФА склав символічну збірну за підсумками третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

До складу потрапили відразу 6 гравців "Ліверпуля". Кривдник донецького "Шахтаря" - "Боруссія" - представлена в Dream Team трьома гравцями. Також у збірній присутні по футболісту з "Челсі" і "Порту".

  • Воротар: Аліссон ("Ліверпуль");
  • Захисники: Рамі Бенсебаїні ("Боруссія"), Джо Гомес, Трент Александер-Арнольд (обидва - "Ліверпуль");
  • Півзахисники: Ларс Штіндль ("Боруссія"), Хесус Корона ("Порту"), Діогу Жота, Садіо Мане і Мохамед Салах (усі - "Ліверпуль");
  • Нападники: Тімо Вернер ("Челсі") і Алассан Плеа ("Боруссія").
    Фото: уєфа
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