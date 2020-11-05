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Луческу можуть дискваліфікувати за коментар про систему VAR

Мірча відверто висловився в післяматчевому інтерв'ю.

Луческу можуть дискваліфікувати за коментар про систему VAR
Мірча Луческу і Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG

Головного тренера "Динамо" Мірчу Луческу можуть дискваліфікувати на матч Ліги чемпіонів за критику системи відеодопомоги арбітрам (VAR), повідомляє Sport.es.

Після матчу "Барселона" - "Динамо" (2:1) румунський фахівець висловив сумнів у необхідності використовувати VAR у футболі.

"Я категорично проти. Футбол був більш видовищним без VAR. Він був кращим для всіх - і для вболівальників, і для журналістів - і навіть викликав більше суперечок", - заявив Луческу.

УЄФА може сприйняти слова Луческу як нарікання на суддівство або неспортивну поведінку. У такому разі на коуча "Динамо" чекає матч дискваліфікації в турнірі.

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