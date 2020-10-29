У групі F Ліги чемпіонів триває жорстка боротьба за право виходу в плей-оф турніру.

Після двох турів таблицю очолюють "Лаціо" і "Брюгге" (4 очка), на очко відстає дортмундська "Боруссія", і замикає квартет "Зеніт" (0 очок).

Напередодні німецький клуб під завісу домашнього матчу зумів зламати опір російського клубу - 2:0.

Один з голів записав на свій рахунок Ерлінг Голанд.

При цьому 20-річний норвежець установив рекорд ЛЧ, забивши у своїх перших десяти матчах єврокубка 12 м'ячів. Таке в найкращому клубному турнірі Європи поки що нікому не вдавалося.

Голанд випередив нападника "Ліверпуля" Садіо Мане, форварда "Тоттенгема" Гаррі Кейна і екснападника "Лаціо" Сімоне Індзагі.