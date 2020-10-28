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Збірна України завоювала три золоті медалі на чемпіонаті світу з шашок

Світовий форум з шашок-64 відбувся у Туреччині.

Збірна України завоювала три золоті медалі на чемпіонаті світу з шашок
Матч жіночих збірних України і Росії
Фото: 64russian.fmjd.org/

У Туреччині (Кушадаси) відбувся чемпіонат світу серед чоловіків і жінок з шашок-64.

Чудово виступила жіноча збірна України, представниці якої завоювали три золоті медалі в різних видах програми, включаючи перемогу в командному чемпіонаті світу в грі з швидким контролем часу.

Золотими медалями нагороджено Юлію Макаренкову, Олену Коротку і Ольгу Губарєву.

Крім того, Макаренкова виграла індивідуальну першість, випередивши двох росіянок Жанну Бупеєву і Христину Ватоліну.

Також Юлія була першою в дисципліні бліц.

Юлія Макаренкова
Фото: 64russian.fmjd.org
Юлія Макаренкова

Ще одну медаль для збірної України завоював Юрій Анікєєв. Міжнародний гросмейстер з Харкова завоював бронзову нагороду в класичній програмі.

Фото: 64russian.fmjd.org/

А переможцем став росіянин Андрій Федотов.

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