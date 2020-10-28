Збірна України завоювала три золоті медалі на чемпіонаті світу з шашок

У Туреччині (Кушадаси) відбувся чемпіонат світу серед чоловіків і жінок з шашок-64.
Чудово виступила жіноча збірна України, представниці якої завоювали три золоті медалі в різних видах програми, включаючи перемогу в командному чемпіонаті світу в грі з швидким контролем часу.
Золотими медалями нагороджено Юлію Макаренкову, Олену Коротку і Ольгу Губарєву.
Крім того, Макаренкова виграла індивідуальну першість, випередивши двох росіянок Жанну Бупеєву і Христину Ватоліну.
Також Юлія була першою в дисципліні бліц.
Ще одну медаль для збірної України завоював Юрій Анікєєв. Міжнародний гросмейстер з Харкова завоював бронзову нагороду в класичній програмі.
А переможцем став росіянин Андрій Федотов.