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Бензема повторив унікальне досягнення Мессі, Роналду і Рауля в Лізі чемпіонів

Француз забив гол "Боруссії".

Бензема повторив унікальне досягнення Мессі, Роналду і Рауля в Лізі чемпіонів
Карім Бензема
Фото: EPA/UPG

Несподівано драматично склався матч у Менхенгладбасі, де місцева "Боруссія" в рамках другого туру Ліги чемпіонів приймала "Реал" і до 87-ї хвилини лідирувала - 2:0.

Однак гол Каріма Бензема надихнув гостей на подвиг, і вони зусиллями Каземіро на 90+3 хвилині рахунок зрівняли - 2:2.

Відзначимо, що "Боруссія" стала для Бензема 30-ю командою, у ворота якої він забив у рамках ЛЧ.

Він став четвертим футболістом, якому підкорилося це досягнення. Раніше це вдалося зробити Ліонелю Мессі, Кріштіану Роналду і Раулю.

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