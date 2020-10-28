Бензема повторив унікальне досягнення Мессі, Роналду і Рауля в Лізі чемпіонів

Несподівано драматично склався матч у Менхенгладбасі, де місцева "Боруссія" в рамках другого туру Ліги чемпіонів приймала "Реал" і до 87-ї хвилини лідирувала - 2:0.
Однак гол Каріма Бензема надихнув гостей на подвиг, і вони зусиллями Каземіро на 90+3 хвилині рахунок зрівняли - 2:2.
Відзначимо, що "Боруссія" стала для Бензема 30-ю командою, у ворота якої він забив у рамках ЛЧ.
Він став четвертим футболістом, якому підкорилося це досягнення. Раніше це вдалося зробити Ліонелю Мессі, Кріштіану Роналду і Раулю.
30 - Borussia Mönchengladbach are the 30th different opponent Karim Benzema has scored against in the Champions League, making him the fourth player to score against 30+ different sides, along with Lionel Messi, Raúl and Cristiano Ronaldo. Collection. pic.twitter.com/wYCW4XVEKI— OptaJoe (@OptaJoe) October 27, 2020