Арбітр ФІФА зробив камінг-аут

Один з кращих норвезьких футбольних арбітрів Том Харальд Хаген розповів про свою сексуальну орієнтацію.

"З часом я став впевненішим у собі, і зараз у мене в житті все добре. Я був геєм завжди, і це не те, про що я постійно думаю. Це просто моє повсякденне життя, мої взаємини, моя сім'я, і в тому числі футбольна", - цитує Хагена championat.com.

"Я можу йти по життю з високо піднятою головою, крім моментів, коли ми помиляємося під час матчів", - зазначив норвежець.

Зазначимо, що Хаген працює на матчах національного чемпіонату з 2006 року. Також Том обслуговував єврокубкові зустрічі, у тому числі в Лізі чемпіонів. В останніх кількох сезонах працював на матчах кваліфікації Ліги Європи.