The Sun перепросив Погба за публікацію неправдивої інформації

Британський таблоїд The Sun перепросив хавбека "Манчестера Юнайтед" Поля Погба за публікацію новини про те, що він прийняв рішення призупинити виступ за збірну Франції.

Нагадаємо, The Sun стверджував, що Погба відмовився виступати за національну команду після висловлювань президента країни Еммануеля Макрона про іслам, який сповідує футболіст. Пізніше сам Поль спростував ці чутки, назвавши їх fake news.

"Ми повідомили про те, що Погба завершив виступи за збірну після того, як це було опубліковано на спортивному сайті. Історія також була передрукована виданнями The Mirror, Mail Online і іншими сайтами.

Погба спростував цю інформацію, а ми, у свою чергу, оновили статтю належним чином. Приносимо вибачення за будь-які незручності", - заявили представники The Sun у Twitter.

Нагадаємо, що 27-річний Поль був одним з лідерів збірної Франції, яка 2018 року вдруге у своїй історії виграла Чемпіонат світу.

Усього Погба зіграв за Les Bleus 72 матчі і забив 10 голів.