У Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк "Народний ультиматум" (оновлено)
У Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк "Народний ультиматум" (оновлено)
Результати екзит-полу виборів у Київраду: попереду УДАР і ЄС
Результати екзит-полу виборів у Київраду: попереду УДАР і ЄС
В Україні пройшли місцеві вибори. Оновлено
В Україні пройшли місцеві вибори. Оновлено
Олег Ляшко визнав свою поразку на довиборах у парламент, але вимагає розслідування
Олег Ляшко визнав свою поразку на довиборах у парламент, але вимагає розслідування
Власть без «зеленых»
Власть без «зеленых»
Віталій Кличко перемагає в першому турі з показником 50,6%
Віталій Кличко перемагає в першому турі з показником 50,6%
Артем Гагарин: «Идея опроса принадлежит Президенту. Партия за это заплатила»
Артем Гагарин: «Идея опроса принадлежит Президенту. Партия за это заплатила»
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
Оголошено екзит-пол опитування Зеленського: скорочення кількості нардепів підтримали 95%
Оголошено екзит-пол опитування Зеленського: скорочення кількості нардепів підтримали 95%
ГоловнаСпорт

Лідер "Манчестера Сіті" знову на місяць вибув через травму

Хосеп Гвардіола не зможе розраховувати на Серхіо Агуеро.

Лідер "Манчестера Сіті" знову на місяць вибув через травму
Серхіо Агуеро
Фото: EPA/UPG

Форвард "Манчестера Сіті" Серхіо Агуеро не допоможе своїй команді принаймні протягом найближчого місяця. 32-річний аргентинець отримав ушкодження в матчі останнього туру Англійської прем'єр-ліги проти "Вест Гема" (1:1).

"Це може зайняти місяць. Ми дуже сумуємо за Серхіо, адже він зробив видатні речі для клубу. Агуеро - легенда", - наводить слова головного тренера МС Хосепа Гвардіоли RTL nieuws.

У нинішньому сезоні Серхіо відіграв один поєдинок за "городян", у якому не відзначився результативними діями.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також