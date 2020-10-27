Лідер "Манчестера Сіті" знову на місяць вибув через травму

Хосеп Гвардіола не зможе розраховувати на Серхіо Агуеро.

Форвард "Манчестера Сіті" Серхіо Агуеро не допоможе своїй команді принаймні протягом найближчого місяця. 32-річний аргентинець отримав ушкодження в матчі останнього туру Англійської прем'єр-ліги проти "Вест Гема" (1:1).

"Це може зайняти місяць. Ми дуже сумуємо за Серхіо, адже він зробив видатні речі для клубу. Агуеро - легенда", - наводить слова головного тренера МС Хосепа Гвардіоли RTL nieuws.

У нинішньому сезоні Серхіо відіграв один поєдинок за "городян", у якому не відзначився результативними діями.