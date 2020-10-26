Геройство фіна на старті не допомогло йому набрати очки.

Напередодні відбувся 12-й етап у Формулі-1 - Гран-прі Португалії.

Гонку в Портімао виграв британець Льюїс Гамільтон на "Мерседесі", ставши абсолютним рекордсменом у серії.

Зазначимо, що на старті чудову роботу продемонстрував чемпіон Формули-1 2007 року Кімі Райкконен.

Пілот "Альфа Ромео" скористався непростими погодними умовами (накрапав дощ) і прорвався з 16-ї позиції на 5-ту лише за одне стартове коло.

На жаль для шанувальників фіна, гонку Райкконен закінчив за крок від очкової зони - на 11-й позиції.