Напередодні відбувся 12-й етап у Формулі-1 - Гран-прі Португалії.
Гонку в Портімао виграв британець Льюїс Гамільтон на "Мерседесі", ставши абсолютним рекордсменом у серії.
Зазначимо, що на старті чудову роботу продемонстрував чемпіон Формули-1 2007 року Кімі Райкконен.
Пілот "Альфа Ромео" скористався непростими погодними умовами (накрапав дощ) і прорвався з 16-ї позиції на 5-ту лише за одне стартове коло.
На жаль для шанувальників фіна, гонку Райкконен закінчив за крок від очкової зони - на 11-й позиції.
From P16 to P6 😎— Formula 1 (@F1) October 25, 2020
An amazing start for Kimi Raikkonen at Portimao 🚀#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/cRneQ4dw2O