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У Формулі-1 на першому колі Гран-прі Португалії Райкконен обігнав 11 болідів

Геройство фіна на старті не допомогло йому набрати очки.

У Формулі-1 на першому колі Гран-прі Португалії Райкконен обігнав 11 болідів
Кімі Райкконен
Фото: twitter.com/alfaromeoracing

Напередодні відбувся 12-й етап у Формулі-1 - Гран-прі Португалії.

Гонку в Портімао виграв британець Льюїс Гамільтон на "Мерседесі", ставши абсолютним рекордсменом у серії.

Зазначимо, що на старті чудову роботу продемонстрував чемпіон Формули-1 2007 року Кімі Райкконен.

Пілот "Альфа Ромео" скористався непростими погодними умовами (накрапав дощ) і прорвався з 16-ї позиції на 5-ту лише за одне стартове коло.

На жаль для шанувальників фіна, гонку Райкконен закінчив за крок від очкової зони - на 11-й позиції.

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