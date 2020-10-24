У 6-му турі Eredivisie у Венло відбувся матч між "ВВВ-Венло" і "Аяксом", який завершився дивним, як для вищих національних ліг, рахунком. Гості відвантажили у ворота господарів 13 "сухих" голів.

Після першого тайму "Венло" програвав "лише" 0:4. Однак після того, як на 52-й хвилині господарі залишилися в меншості, голи у ворота Делано ван Кроя посипалися з подвоєною швидкістю.

Після програшу від "Ліверпуля" в матчі Ліги чемпіонів (0:1) футболісти "Аякса" вирішили не шкодувати суперника. Надто Лассін Траоре, який відзначився п'ятьма голами і трьома асистами.

19-year-old Lassina Traoré was directly involved in EIGHT of Ajax's 13 goals against VVV. 🤯 pic.twitter.com/FTIyyldrrK — Squawka Football (@Squawka) October 24, 2020

Утім до рекорду "Аякс" усе одно не дотягнув, адже 1931 року Ajacieden здобув перемогу і з рахунком 17:0.