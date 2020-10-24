На порожньому "Ноу Камп" пройшло 246-е "Ель Класіко" - поєдинок між "Барселоною" і "Реалом". До матчу в столиці Каталонії 97 ігор виграла "Барса", 96 - "Реал" і ще 52 матчі команди не виявили переможця.

Перше Протистояння Іспанії в сезоні завершилося перемогою гостей - 3:1, тим самим в історії El Clasico - абсолютний паритет.

Матч 6-го туру Ла Ліги стартував з місця в кар'єр - до 8-ї хвилини команди вже обмінялися голами.

Відкрили рахунок гості - з передачі Каріма Бензема точним ударом відзначився Федеріко Вальверде.

Але через 2 хвилини Жорді Альба ювелірно вклав в ногу Ансуї Фаті м'яч і status quo був відновлений.

Реперний епізод всієї зустрічі трапився на 63-й хвилині, коли після стандарту гостей захисник каталонців Клеман Лангле у власному штрафному майданчику в протистоянні з Серхіо Рамосом притримував за футболку капітана "Реала".

При цьому Рамос впав на газон значно пізніше самого порушення правил.

Після перегляду VAR рефері Хуан Мунера прийняв сторону "Королівського клубу", призначив пенальті у ворота "Барси" і дав привід для дискусій.

Сам постраждалий чітко реалізував 11-метровий і вдруге в матчі вивів гостей уперед.

А на останній хвилині основного часу зустрічі автор голу в ворота "Шахтаря" Лука Модріч поставив крапку в цьому матчі.

Додамо, що після цієї перемоги Зінедін Зідан залишився єдиним в історії "Реала" тренером, який не програв жодної зі своїх виїзних ігор проти "Барселони" у всіх турнірах.