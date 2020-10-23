Усик за бій з Чісорою заробить у 2,5 рази менше від суперника

Фото: totalsportal.com

Бій між колишнім абсолютним чемпіоном світу в крузервейті Олександром Усиком (17-0, 13 КО) і Дереком Чісорою (32-9, 23 КО) відбудеться 31 жовтня.

Стали відомі гонорари боксерів за цей поєдинок.

Спочатку планувалося, що українець заробить 2,2 млн фунтів, а американець - 6,9 млн, повідомляє видання totalsportal.com. Тоді як ще 3 млн мали дістатися промоутеру Едді Гірну. Однак тоді бій мав пройти на заповненій О2 Арені.

Але в ситуацію втрутилася пандемія COVID-19, і травневий бій перенесли.

Зараз же гонорари боксерів значно зменшилися, але коефіцієнт 2,5 на користь Чісори зберігся.

Чісорі гарантований кеш у розмірі 4 млн фунтів, незалежно від числа PPV, тоді як Усику гарантовані 1,5 млн.

Нагадаємо, бій Усик - Чісора відбудеться в Лондоні на SSE Arena, Wembley без уболівальників, проте в Британії та Україні бій транслюватиметься в системі PPV.